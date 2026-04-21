Valeria Marini torna a BellaMà Diaco stuzzica | Sei stata 70 volte dalla Balivo e 80 dalla Setta

Valeria Marini è tornata a partecipare a BellaMà, dopo un periodo di tensioni con il conduttore Pierluigi Diaco. La presentatrice è stata accolta in modo amichevole, sedendosi su una chaise longue, ma Diaco ha commentato ironicamente sul suo passato televisivo, citando il numero di volte in cui è stata ospite di due diverse conduttrici. La discussione tra i due si è svolta in un clima di confronto diretto e senza formalità.

Valeria Marini torna a BellaMà e fa pace con Pierluigi Diaco dopo settimane di tensioni in diretta. Il conduttore l'accoglie con una chaise longue ma la stuzzica: "Dici sempre le stesse cose, sei stata settanta volte dalla Balivo e ottanta dalla Setta".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Valeria Marini torna a BellaMà fa pace con Diaco e chiarezza su Pedro Sanchez: ‘L’hanno detto altri’Valeria Marini torna a BellaMà: confronto diretto con Diaco Ritorno sotto i riflettori per Valeria Marini nello studio di BellaMà nella puntata del... La verità di Valeria Marini sulla lite con Diaco: “Gli hanno riferito cose sbagliate, mi manca”Valeria Marini è tornata a parlare della lite avvenuta in diretta con Pierluigi Diaco. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Capelli lunghi dopo i 50 anni, da Demi Moore a J.Lo: tutte le star che hanno detto sì; Al party di solidarietà il ballo dà spettacolo; Pierluigi Diaco si apre con la zia Mara: 'dopo la morte di mia mamma ho vissuto una forte depressione, ora sto meglio'; Monica Setta: Carmen Russo e Valeria Marini entreranno al Grande Fratello. So che le hanno contattate. Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Carmen Russo pronte a tornareIndiscrezioni sul GF Vip 2026: Carmen Russo e Valeria Marini tra le possibili nuove concorrenti, contattate per entrare nella Casa nelle prossime settimane ... dilei.it Valeria Marini all’attacco: «Antonella Elia? Fu sospesa da Rai2 dopo aver aggredito una persona della troupe»Non è certo un periodo tranquillo per Valeria Marini, che torna a far parlare di sé per uno scontro tutto al femminile che infiamma il mondo dello spettacolo. Questa volta al centro della polemica c’è ... leggo.it Saluti da Valeria Marini. Palinsesti Rai #valeriamarini #chiquitodp @valeriamarini - facebook.com facebook VALERIA MARINI CONFESSA, A 'STORIE AL BIVIO', DI ESSERE UN'AMICA DI PENNA DI... PEDRO SANCHEZ x.com