La verità di Valeria Marini sulla lite con Diaco | Gli hanno riferito cose sbagliate mi manca

Valeria Marini ha ripercorso in un'intervista lo scontro avvenuto in diretta con Pierluigi Diaco, affermando che le sono state riferite informazioni errate riguardo alla vicenda. La showgirl ha dichiarato di sentire ancora la mancanza di alcuni aspetti e ha fornito la sua versione dei fatti, senza approfondire i motivi della discussione.

Valeria Marini è tornata a parlare della lite avvenuta in diretta con Pierluigi Diaco. La showgirl ha dato la sua versione sull'accaduto. Poi, ha rivolto un appello al conduttore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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