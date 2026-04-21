Pace fatta tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco, con l'occasione lei gli ha dedicato Per sempre sì ed ha poi tenuto una mini lezione di spagnolo: ecco cosa ha scritto a Sanchez Sulle note diPer sempre sìValeria MariniePierluigi Diacosugellano la pace. ABella Ma’ospite la showgirl che ha voluto dedicare una canzone al conduttore. Dopo lo scontro di dicembre e soprattutto dopo mesi in cui non si sono più visti, i due hanno fatto pace in diretta. Così per sugellare l’amicizia ritrovata la sarda gli ha fatto una dedica speciale sulle note diPer sempre sì. Ma come può una showgirl sarda scrivere ad un presidente spagnolo?Valeria Marini per l’occasione ha svelato il messaggio rivolto a Sanchezcon la sua lingua estera perfetta, o meglio, che ha fatto sorridere i telespettatori.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valeria Marini fa pace con Pierluigi Diaco e gli dedica Per sempre sì

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