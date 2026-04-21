Valentino Rossi ha raccontato di aver partecipato a una gara improvvisata in Apecar con amici, durante la quale si sono verificati momenti di confusione. L'ex pilota ha anche riferito di aver perso la patente a causa di questa bagarre. L'episodio si è svolto a Tavullia, in provincia di Pesaro, il 21 aprile 2026. Rossi ha condiviso i dettagli dell'accaduto in modo spontaneo, senza nascondere le conseguenze delle sue azioni.

Tavullia (Pesaro), 21 aprile 2026 - Valentino Rossi riesce ancora a sorprendere, anche lontano dalla pista. Basta metterlo su un palco, davanti a un microfono, e lasciarlo parlare. È quello che è successo nella puntata 298 di Tintoria Podcast, dove il nove volte campione del mondo in MotoGP ha alternato ironia, memoria e racconti personali. Il Dottore è tornato anche alle origini, partendo da uno dei simboli più iconici dei suoi inizi: le gare in Apecar. “Ricordo quando andavamo a giocare a bowling a Rimini, già arrivare sul posto era un’avventura, come Indiana Jones — racconta a Daniele Tonti — Facevamo bagarre, sportellate. Andare a novembre, dicembre o gennaio a scuola con il motorino era freddo, così papà (Graziano Rossi) mi ha comprato questo mezzo”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi: “Che gare in Apecar con gli amici, persi la patente per una bagarre”

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