Vajont l’azzardo e la catastrofe con tremila morti

Il 9 ottobre 1963, sull’area del Monte Toc, alle pendici di una diga, si verificò una frana di vaste proporzioni che portò alla caduta di un’intera porzione del versante nel bacino idrico. L’evento provocò un'onda di piena che travolse la vallata sottostante, causando la morte di circa tremila persone. Questa catastrofe si inserisce tra i peggiori disastri ambientali e umani della storia italiana.

La sera del 9 ottobre 1963, l’intero versante del Monte Toc, sopra il bacino della diga del Vajont, precipita nell’acqua. L’ondata si riversa sui vicini paesi di Erto e Casso, poi supera il coronamento dello sbarramento, piomba sulla riva del Piave e distrugge l’abitato e le vite di Longarone. Il giorno dopo, uno spettacolo lunare accoglie i primi soccorritori e i pochi superstiti. L’inviato del Giorno per raccontare quella tragedia è Giorgio Bocca, ma Guido Nozzoli si incarica di scavare sulla storia della diga. Dai cassetti dell’Università di Padova recupera lo studio del professor Augusto Ghetti, che calcola in anticipo lo scenario della tragedia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Disastro del Vajont, 9 ottobre 1963: la frana che travolse Longarone

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