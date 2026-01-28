Qui può crollare tutto | cosa succede a Niscemi con la frana Una catastrofe annunciata

A Niscemi la paura cresce mentre la terra continua a franare. La frana si sta spostando verso la piana di Gela, ma per ora non ha coinvolto tutta la collina. Gli esperti spiegano che non si tratta di una catastrofe imminente, ma la situazione resta delicata e preoccupa residenti e amministratori. La terra si muove lentamente, e nessuno può ancora dire cosa accadrà nei prossimi giorni.

«Qui può franare tutto», anzi no. A Niscemi la frana va verso la piana di Gela ma non coinvolge tutta la collina, secondo gli esperti. Ieri il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano aveva lanciato l’allarme. Nicola Casagli, professore di Geologia applicata dell’Università di Firenze, che ieri ha accompagnato Ciciliano nei sopralluoghi dice che le sue parole « sono state mal interpretate. Non sta succedendo quello, è ben evidente la situazione». Cosa succede con la frana di Niscemi. Al Fatto Quotidiano Casagli spiega che la frana «coinvolge il versante occidentale fino alla scarpata. Il centro abitato sulla sommità della collina è interessato solo sul bordo della scarpata.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Niscemi Frana Frana Niscemi, allargata la fascia rossa: “Case destinate a crollare nel raggio di 50-70 metri” La frana di Niscemi prosegue il suo avanzamento, portando all’allargamento della fascia rossa. Frana Niscemi, allargata la fascia rossa: “Case destinate a crollare nel raggio di 50-70 metri”, gli aggiornamenti La frana di Niscemi si sta espandendo, con un allargamento della fascia rossa a circa 150 metri. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Qui può crollare tutto: cosa succede a Niscemi con la frana. Una catastrofe annunciata; Quarantine Zone: The Last Check – La recensione; Auto d’epoca, nessun crollo: il mercato si riallinea alla passione e alla realt. «Qui può crollare tutto»: cosa succede a Niscemi con la frana. «Una catastrofe annunciata»La fascia di cautela a 150 metri. «Ma le case del centro abitato nei primi 20-30 metri potrebbero sparire per sempre» L'articolo «Qui può crollare tutto»: cosa succede a Niscemi con la frana. «Una cat ... msn.com Wonky è il party game più traballante che ci sia! Carte, cubi sbilenchi e tanta tensione: qui strategia e destrezza si incontrano. Giocate una carta Se richiesto, aggiungete un cubo senza far crollare la torre Altrimenti applicate l’effetto della carta Vince - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.