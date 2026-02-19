Vajont Mauro Corona contro la nuova centrale idroelettrica | Sacra è la terra dei morti

Mauro Corona si oppone fermamente alla costruzione di una nuova centrale idroelettrica sul Vajont, perché ritiene che quella zona sia sacra. La causa è il rispetto per i morti della tragedia del 1963, che Corona paragona alla terra dei defunti. L’autore ricorda come il luogo sia segnato dal dolore e dalla perdita, e invita a rispettare questa memoria. Corona invita le autorità a lasciare in pace la zona, sottolineando il valore simbolico e storico di quel territorio. La questione rimane aperta tra le polemiche e le decisioni future.

«Lasciate in pace quella zona, perché sacra è la terra dei morti». Mauro Corona cita il Talmud, il testo sacro dell'ebraismo, per esprimere la sua contrarietà al progetto, depositato in Regione, di una nuova centrale idroelettrica sul Vajont. Il progetto sta prendendo forma sulle carte e il dibattito è tornato d'attualità, riaprendo anche antiche ferite mai completamente chiuse. Il piano della società Welly Red slr, con sede legale a Sacile, prevede di sfruttare l'acqua in uscita dalla galleria di scarico del bacino residuo, subito a valle della diga, nel territorio comunale di Erto e Casso.