Vacanze sicure 2026 controlli pneumatici al via

(Adnkronos) – Dal 20 aprile prende il via Vacanze Sicure 2026, la campagna nazionale dedicata al controllo degli pneumatici auto, promossa dalla Polizia Stradale insieme a Assogomma. L’iniziativa si inserisce nelle attività di vigilanza su strade e autostrade, con un focus preciso su uno degli elementi più determinanti per la sicurezza. Durante i controlli, le pattuglie verificheranno lo stato di usura degli pneumatici, individuando eventuali anomalie o danneggiamenti che possano compromettere l’aderenza e la stabilità del veicolo. Non si tratta di controlli superficiali: l’indagine sarà tecnica e dettagliata, grazie anche alla formazione specifica ricevuta dagli operatori.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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