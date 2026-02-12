Più controlli e presidio del territorio | via libera in giunta al progetto Sere Sicure

Il progetto, che arriva subito dopo la firma in Prefettura del patto per il “Controllo di vicinato”, sarà operativo fino a dicembre Rafforzare la presenza della Polizia locale, aumentare il presidio nelle ore serali e notturne e garantire maggiore sicurezza durante eventi e manifestazioni che animano la città. Sono questi gli obiettivi del progetto “Sere Sicure 2026”, che ha avuto il via libera dalla giunta del Comune di Forlimpopoli. Il progetto, che arriva subito dopo la firma in Prefettura del patto per il “Controllo di vicinato”, sarà operativo fino a dicembre. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle nuove funzioni attribuite alla Polizia locale in materia di sicurezza urbana, intesa come bene pubblico legato alla vivibilità, al decoro e alla coesione sociale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

