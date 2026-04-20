Vacanze Sicure 2026 | al via la campagna di controlli della polizia focus su conformità e condizioni degli pneumatici

Da oggi, sulla rete stradale si intensificano i controlli della polizia, che mirano a verificare lo stato e la conformità degli pneumatici sui veicoli in circolazione. La campagna, intitolata “Vacanze Sicure 2026”, si concentra sull’osservanza delle norme relative alle gomme, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per gli utenti della strada durante il periodo estivo. Le verifiche riguarderanno anche altri aspetti legati alla tutela della circolazione.

ANCONA – A partire dalla giornata di oggi, la polizia stradale avvierà una nuova campagna di controlli dedicata alla sicurezza dei veicoli, con un focus specifico sulle condizioni e la conformità degli pneumatici. Durante i normali servizi di vigilanza su strade e autostrade, le pattuglie.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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