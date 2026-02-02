Il Pd deve uscire dalla comfort zone e costruire da subito un’alternativa credibile per Amelia

Il Partito Democratico di Amelia sceglie Laura Dimiziani come nuova segretaria comunale. La decisione arriva dopo la sconfitta alle ultime elezioni amministrative e segna l’inizio di una fase di rinnovamento per il partito locale. I dem puntano a uscire dalla comfort zone e a costruire subito un’alternativa credibile per la città.

Il Partito democratico di Amelia annuncia l’elezione di Laura Dimiziani a segretaria comunale. “Una scelta che apre una nuova fase per la comunità democratica amerina – scrivono i dem in una nota - all’indomani della sconfitta alle elezioni amministrative 2025 e a conclusione della stagione congressuale che ha rinnovato tutti i livelli del Pd umbro: non un punto e a capo, ma una ripartenza vera e propria, fondata su partecipazione, organizzazione e apertura”. Sabato scorso si sono svolti i congressi dei circoli di Amelia centro, Fornole e Porchiano, i cui iscritti hanno eletto i rispettivi segretari: Federico Rinaldi, Alessandro Mattorre, Terzo Rinaldi.🔗 Leggi su Ternitoday.it

