Negli Stati Uniti, il supporto tra i Repubblicani ha subito una scossa dopo che un noto commentatore ha ammesso di aver sbagliato nel sostenere l’ex presidente. La dichiarazione ha provocato reazioni e ha messo in discussione la coesione del fronte repubblicano, mentre si continua a seguire l’evoluzione delle dinamiche interne al partito e le conseguenze di questa confessione pubblica.

Il fronte del sostegno repubblicano negli Stati Uniti sta subendo una frattura profonda dopo che il noto comunicatore Carlson ha dichiarato pubblicamente di aver commesso un errore nel sostenere Donald Trump, ammettendo di aver ingannato parte dell’elettorato. La rottura avviene in un momento di forte instabilità per il leader statunitense, i cui indici di gradimento mostrano un calo costante e la sua base più radicale sembra ora frammentata da divergenze ideologiche e personali. Le confessioni di un ex alleato e il peso della responsabilità politica. Durante una trasmissione del suo nuovo programma, il The Tucker Carlson Show, il podcaster ha affrontato un confronto diretto con Buckley, fratello e precedente consulente per i discorsi del tycoon.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA, terremoto tra i Repubblicani: Carlson ammette l’errore su Trump

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