Sassuolo-Inter Matic ammette l' errore | Risultato pesante su Muric

Il Sassuolo perde in casa contro l’Inter, e il centrocampista Matic si scusa per un errore che ha pesato sul risultato. Dopo la partita, il tecnico neroverde ha commentato la gara, riconoscendo i margini di miglioramento e indicando alcuni aspetti da sistemare. La squadra di casa si è impegnata, ma alla fine ha dovuto cedere di fronte agli avversari, che hanno saputo sfruttare le occasioni.

Nel corso del post-partita, il tecnico del Sassuolo ha fornito una lettura della gara che mette in evidenza sia i margini di miglioramento sia gli elementi già positivi emersi nel corso del match. La sconfitta nel 24° turno di Serie A ha spinto l’allenatore a confrontarsi con le dinamiche della partita e a tracciare una linea di continuità per la squadra di fronte alle prossime sfide. approccio iniziale intenso e controllo dei ritmi sono stati al centro delle osservazioni dell’allenatore, che sottolinea come la squadra sia riuscita a proporre un buon primo tempo, nonostante il risultato finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Sassuolo-Inter, Matic ammette l'errore: «Risultato pesante, su Muric...» Approfondimenti su Sassuolo Inter Grosso post Sassuolo Inter: «Risultato pesante, Matic sa di aver commesso un’ingenuità. Su Muric…» Fabio Grosso non nasconde la delusione dopo la sconfitta contro l’Inter. Il Sassuolo sogna l'Europa, da Muric a Koné e Matic: una mini rivoluzione per volare alto La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sassuolo Inter SERIE A - Sassuolo-Inter 0-5: i nerazzurri asfaltano gli emiliani, Matic espulso per protesteL'Inter stende il Sassuolo al Mapei Stadium con una 'manita', in attesa del recupero tra Milan e Como, i nerazzurri volano a +8 sui rossoneri. areanapoli.it Sassuolo-Inter 0-5, risultato finale della partita di Serie A: gol anche di Akanji e Luis Henrique, gli highlightsLa diretta di Sassuolo-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A, in campo Juventus-Lazio: i bianconeri vogliono consolidare il posto in Champions Sassuolo-Inter 0-5: goleada nerazzurra per allungare in vetta Lecce-Udinese 2-1, Bologna-Parma 0-1. Ieri Genoa-Napoli 2-3 Segui la cronaca testuale su Rainews.it ht facebook SASSUOLO-INTER 0-4 (75'): CAMBI INTER Escono Lautaro e Thuram Entrano Bonny e Pio Esposito x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.