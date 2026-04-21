La segretaria al Lavoro si è dimessa dopo 13 mesi in carica, diventando la terza donna a lasciare il governo Trump. La decisione arriva in un momento di tensioni e indagini interne che hanno coinvolto la figura. La Casa Bianca ha dichiarato che il suo addio rappresenta un passaggio al settore privato, anche se il suo licenziamento era previsto da settimane.

Travolta da scandali e indagini interne, lascia dopo 13 mesi. La Casa Bianca parla di “passaggio al settore privato”, ma il siluramento era atteso da settimane. Nuovo scossone nell’amministrazione di Donald Trump: la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer ha rassegnato le dimissioni dopo 13 mesi di mandato, diventando la terza donna a uscire dal governo negli ultimi mesi. La decisione arriva al termine di settimane di pressioni e polemiche legate a una serie di scandali che hanno coinvolto lei e il suo staff. Secondo la versione ufficiale diffusa dalla Casa Bianca, Chavez-DeRemer lascia per “assumere una posizione nel settore privato”, formula già utilizzata in precedenza per l’uscita della procuratrice generale Pam Bondi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Usa: si dimette la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer, terza uscita femminile dal governo Trump

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