Lori Chavez-DeRemer, segretaria al lavoro durante l’amministrazione Trump, ha svolto un ruolo stabile e meno controverso rispetto ad altre nomine. La sua nomina è stata percepita come meno problematica, contribuendo alla continuità del dipartimento in un periodo di transizione politica. Questo articolo analizza il suo ruolo e le sue responsabilità all’interno dell’amministrazione Trump.

Ex deputata dell’Oregon dal profilo moderato e filosindacale e con radici familiari in Messico, posta messaggi e immagini retrò per chi ha un “retaggio” americano, con slogan che echeggiano frange etnonazionaliste Quando la seconda Amministrazione Trump ha preso forma, una delle nomine che ha destato meno preoccupazione di tutte è quella della segretaria al lavoro Lori Chavez-DeRemer. Ex deputata dell’Oregon dal profilo moderato e filosindacale e con radici familiari in Messico, sembrava un ramoscello d’ulivo verso il mondo delle rappresentanze dei lavoratori. Invece a quasi un anno dalla sua tranquilla conferma da parte del Senato (con ben diciassette voti democratici) si nota che i social del dipartimento da lei diretto usano un linguaggio ben poco moderato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il linguaggio ben poco moderato di Lori Chavez-DeRemer, segretaria al lavoro di Trump

