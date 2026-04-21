Trump silura un’altra ministra via la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer | le inchieste e i sospetti sui fondi

Un’altra figura del governo statunitense lascia il suo incarico sotto la presidenza di Donald Trump. Questa volta si tratta della segretaria al Lavoro, che è stata sollevata dall’incarico in un contesto di indagini e sospetti riguardanti i fondi pubblici. La decisione segue le recenti dimissioni di altre due alte funzionarie, una alla Sicurezza interna e l’altra alla Procura generale.

Dopo la ministra della Sicurezza interna Kristi Noem e la procuratrice generale Pam Bondi, Donald Trump solleva dall’incarico un’altra esponente del governo Usa. La segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer ha infatti «lasciato la sua posizione per intraprendere un nuovo incarico nel settore privato», ha annunciato lunedì il capo della comunicazione della Casa Bianca Steven Cheung. Ad esercitare per il momento le sue funzioni sarà il viceministro Keith Sonderling. Di fatto, si tratta del terzo siluramento nel governo Usa nell’arco di poche settimane. Negli ultimi mesi Chavez-DeRemer era finita sotto i riflettori per una serie di vicende di malagestione, in particolare l’ uso di fondi del dipartimento del Lavoro per benefici privati e relazioni inappropriate con i propri dipendenti.🔗 Leggi su Open.online

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