Usa scandali sessuali e uso allegro dei fondi | la segretaria del Lavoro Chavez-DeRemer lascia l’amministrazione Trump

La segretaria del Lavoro, nominata durante l’amministrazione Trump, ha annunciato le sue dimissioni. La decisione arriva dopo un mandato caratterizzato da accuse legate a scandali sessuali e all’uso dei fondi pubblici in modo non conforme alle norme. La sua uscita si inserisce in un quadro più ampio di cambiamenti all’interno del governo, con diversi membri che hanno lasciato l’incarico negli ultimi mesi.

Donald Trump perde un’altra ministra. La segretaria del Lavoro Lori Chavez-DeRemer lascerà il suo incarico, dopo un mandato segnato da una serie di scandali etici. “La Segretaria del Lavoro Lori Chavez-DeRemer lascerà l’Amministrazione per assumere un incarico nel settore privato”, ha annunciato Steven Cheung, direttore della comunicazione di Trump, su X, elogiando il “ lavoro fenomenale ” svolto nel ruolo. Keith Sonderling assumerà il ruolo di segretario del Lavoro ad interim. Dopo l’ex segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem e l’ex procuratrice generale Pam Bondi, Chavez-DeRemer è il terzo membro del gabinetto a lasciare il proprio incarico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Usa, scandali sessuali e uso “allegro” dei fondi: la segretaria del Lavoro Chavez-DeRemer lascia l’amministrazione Trump Notizie correlate Trump silura un’altra ministra, via la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer: le inchieste e i sospetti sui fondiDopo la ministra della Sicurezza interna Kristi Noem e la procuratrice generale Pam Bondi, Donald Trump solleva dall’incarico un’altra esponente del... Leggi anche: Usa: si dimette la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer, terza uscita femminile dal governo Trump Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Trump silura la terza ministra: fuori la segretaria al Lavoro Chavez-DeRemer; Usa: Trump perde pezzi, fuori la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer; Trump silura un'altra donna, fuori la segretaria del Lavoro; Usa, Trump silura un'altra ministra: fuori la segretaria al Lavoro. Trump perde i pezzi, silurata anche la ministra del Lavoro: ombre e scandali costano il posto a Lori Chavez-DeRemerUn’altra donna, la terza, esce dal governo Trump. La segretaria del Lavoro Lori Chavez-DeRemer si è dimessa dal suo incarico, travolta da una serie di accuse di cattiva condotta nei confronti suoi e d ... affaritaliani.it Trump silura la terza ministra: fuori la segretaria al Lavoro Chavez-DeRemerTravolta da scandali legati a condotte inappropriate l’esponente repubblicana rassegna le sue dimissioni. Al suo posto Sonderling ad interim. ilsole24ore.com Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-silura-terza-ministra-fuori-segretaria-lavoro-chavez-deremer-AIDBnxbC #Trump #Usa #ChavezDeRemer - facebook.com facebook Stati Uniti, si è dimessa la Segretaria al Lavoro Lori Chavez DeRemer. Sarà sostituita dal suo vice Keith Sonderling La decisione arriva dopo mesi di pressioni legate a un'indagine interna per cattiva condotta sul lavoro. Tra le accuse, una relazione con un me x.com