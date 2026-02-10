L’aereo precipita e si schianta a bordo oltre 50 persone | spaventoso

Un aereo con 55 persone a bordo si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Aden Adde di Mogadiscio. L’incidente è avvenuto in acque poco profonde, ma ancora non si conoscono tutti i dettagli sulle cause e sui superstiti. I soccorritori sono sul posto, mentre si cercano di estrarre le persone dall’acqua e di capire cosa sia successo.

Un aereo con 55 persone a bordo si è schiantato in acque poco profonde poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Aden Adde di Mogadiscio, in Somalia. L’incidente è stato confermato da funzionari dell’Autorità dell’Aviazione Civile somala (Scaa). Il velivolo coinvolto è un Fokker 50 della compagnia somala Starsky Airline, che avrebbe subito un’avaria subito dopo essersi alzato in volo. Secondo le prime ricostruzioni, i piloti hanno tentato una manovra di rientro d’emergenza verso lo scalo di Mogadiscio, ma durante la fase di atterraggio qualcosa non ha funzionato come previsto. L’aereo è infatti uscito di pista, terminando la propria corsa su una spiaggia vicina all’aeroporto, lungo la costa dell’ Oceano Indiano, in una zona di acque basse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un aereo privato si è schiantato durante la fase di decollo nei pressi dell'aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine.

Un tragico incidente aereo ha sconvolto il mondo dello sport e dello spettacolo, portando via vite preziose in un attimo.

Aereo militare precipitato, il cordoglio del Senato per le due vittime

