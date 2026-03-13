Aereo cisterna Usa si schianta in Iraq | Non è fuoco nemico Teheran | Daremo fuoco al petrolio del Golfo Parla Mojtaba Khamanei | Hormuz resta chiuso – La diretta

Un aereo cisterna statunitense si è schiantato in Iraq, senza che fosse coinvolto fuoco nemico, secondo fonti ufficiali. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno annunciato che il petrolio del Golfo sarà soggetto a restrizioni e Mojtaba Khamenei ha affermato che lo Stretto di Hormuz resta chiuso. È la prima comunicazione del leader iraniano rivolta direttamente al paese dopo l’incidente.

Nel suo primo messaggio al paese, la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso. L’Iran « non rinuncerà a vendicare il sangue dei martiri », uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Israele. « Non ci ritireremo mai, la vendetta è sul sangue di ogni singolo iraniano che ha perso la vita». Per Khamenei « tutte le basi Usa in regione vanno immediatamente chiuse ». Promette vendetta per quanto successo nella scuola di Manib. «Saremo forti, il nemico pagherà il prezzo, è importante che il mondo capisca che la situazione attuale deve portare a una sorta di compenso per coloro che sono stati colpiti da questa guerra. 🔗 Leggi su Open.online

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Mojtaba Khamanei entra inaspettatamente al centro delle lotte di potere per la leadership in Iran. Il figlio del leader assassinato non ha le qualifiche necessarie, ma per l'esercito e l'élite economica è la scelta migliore. #Iran x.com