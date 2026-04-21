Usa mongolfiera con 13 passeggeri atterra nel giardino di una casa in California

Sabato scorso, un pallone aerostatico con 13 passeggeri a bordo è atterrato nel giardino di una casa a Temecula, in California. Il proprietario della residenza, Hunter Perrin, si è trovato davanti a questa sorpresa mentre il veicolo si posava sul prato. L’atterraggio ha coinvolto tutte le persone presenti a bordo, senza segnalare incidenti o danni. Non sono state riportate altre conseguenze legate a questo episodio.

Un pallone aerostatico con 13 persone a bordo è atterrato sabato scorso nel giardino di una casa a Temecula, California, sorprendendo completamente il proprietario, Hunter Perrin. Mentre stava guardando la TV e sua moglie praticava yoga, un vicino lo ha avvertito dell’insolito arrivo. La mongolfiera è atterrata in un giardino di soli 3 metri di larghezza. Iran, Crosetto: "Missione senza mandato Onu? Se deliberano 42 Paesi, diritto internazionale è garantito" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, mongolfiera con 13 passeggeri atterra nel giardino di una casa in California Notizie correlate Mongolfiera resta impigliata su una antenna alta quasi 300 metri: panico per i passeggeri. Il salvataggio è spettacolarePanico per un uomo e una donna rimasti intrappolati a bordo di una mongolfiera a centinaia di metri di altezza, in Texas. Incendio a bordo: Air France atterra d’emergenza con 469 passeggeri.Un aereo di linea Air France ha vissuto momenti di grande tensione durante un volo dalla Martinica a Parigi, a causa di un guasto a un motore che ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Usa, mongolfiera con 13 passeggeri atterra nel giardino di una casa in California; Mongolfiera atterra in un giardino privato dopo una emergenza; Sorpresa in giardino: mongolfiera con 13 passeggeri atterra in una proprietà privata. Usa, mongolfiera con 13 passeggeri atterra nel giardino di una casa in California(LaPresse) - Un pallone aerostatico con 13 persone a bordo è atterrato sabato scorso nel giardino di una casa a Temecula, California, ... stream24.ilsole24ore.com Mongolfiera atterra nel giardino di una casa per un'emergenza videoAtterraggio imprevisto ma senza conseguenze a Temecula, in California, dove una mongolfiera con 13 persone a bordo è finita nel giardino di un’abitazione privata dopo un’improvvisa manovra di emergenz ... msn.com PRIME PAGINE | Ripresa dei colloqui Usa-Iran, "accordo o tornano le bombe". #ANSA - facebook.com facebook PRIME PAGINE | Ripresa dei colloqui Usa-Iran, "accordo o tornano le bombe" #ANSA x.com