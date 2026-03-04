Mongolfiera resta impigliata su una antenna alta quasi 300 metri | panico per i passeggeri Il salvataggio è spettacolare

Una mongolfiera si è impigliata su un'antenna alta quasi 300 metri in Texas, causando il panico tra i passeggeri. Un uomo e una donna sono rimasti intrappolati a bordo, a centinaia di metri di altezza. Il salvataggio, molto spettacolare, è stato eseguito da squadre di soccorso specializzate. La scena si è svolta davanti agli occhi di numerosi testimoni presenti sul luogo.

Panico per un uomo e una donna rimasti intrappolati a bordo di una mongolfiera a centinaia di metri di altezza, in Texas. Il pallone è rimasto impigliato in una antenna per le comunicazioni: le spettacolari operazioni di salvataggio hanno richiesto diverse ore. I vigili del fuoco di Longview, hanno trovato la mongolfiera incastrata a oltre 900 piedi, circa 300 metri dal suolo: per liberare l’uomo e la donna a bordo ci sono voluti oltre 12 pompieri. In tutto l’intervento è durato circa tre ora. Le immagini, pubblicati dalle pagine social della città, mostrano il pallone colorato strappato e impigliato nella torre e poi i vigili che, arrampicandosi, avvicinano il cestino della mongolfiera e, dopo averli legati, salvano i due passeggeri a bordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

