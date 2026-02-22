Incendio a bordo | Air France atterra d’emergenza con 469 passeggeri

Un aereo di Air France ha effettuato un atterraggio d’emergenza con 469 passeggeri a bordo, a causa di un incendio scoppiato in uno dei motori durante il volo dalla Martinica a Parigi. Il guasto ha provocato il fumo nella cabina e ha costretto l’equipaggio a intervenire prontamente. L’aereo ha raggiunto l’aeroporto senza altri problemi, mentre i passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza. Nessuno ha riportato ferite gravi.

Un aereo di linea Air France ha vissuto momenti di grande tensione durante un volo dalla Martinica a Parigi, a causa di un guasto a un motore che ha provocato un incendio. L’incidente, avvenuto il 22 febbraio 2026, ha costretto l’aereo, un Boeing, a rientrare all’aeroporto di Fort-de-France dopo soli 25 minuti dal decollo. Fortunatamente, nessuno dei 469 passeggeri a bordo ha riportato ferite, grazie alla prontezza dell’equipaggio e all’applicazione delle procedure di sicurezza standard. La compagnia aerea ha confermato che l’evento è stato causato da un problema di pompaggio in uno dei due motori dell’aeromobile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

