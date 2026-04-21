Usa Lori Chavez-DeRemer lascia l' amministrazione Trump

Lori Chavez-DeRemer, che ha ricoperto il ruolo di segretaria del Lavoro durante l'amministrazione Trump, ha annunciato la sua uscita dall'incarico. La decisione è stata presa per passare a una posizione nel settore privato. La sua partenza segna un cambiamento nel personale che ha lavorato sotto l'amministrazione precedente. La sua sostituzione non è ancora stata comunicata pubblicamente.

(LaPresse) La segretaria del Lavoro Lori Chavez-DeRemer lascerà l’Amministrazione Trump per assumere un incarico nel settore privato. Lo ha annunciato su X il capo della Comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung. Al suo posto ci sarà Keith Sonderling. Per il governo Trump si tratta dell’ennesima defezione dopo l’ex segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem e l’ex procuratrice generale Pam Bondi. Secondo fonti citate da alcuni media statunitensi, Chavez-DeRemer avrebbe rassegnato le proprie dimissioni. La sua permanenza al dipartimento del Lavoro è stata segnata da molteplici scandali legati a condotte inappropriate, tra cui una presunta relazione extraconiugale con un membro del suo staff della sicurezza.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Lori Chavez-DeRemer lascia l'amministrazione Trump Labor Secretary Lori Chavez-DeRemer exits Trump Cabinet amid probe Notizie correlate Lori Chavez-DeRemer accusata di abuso di potere: è la terza figura a lasciare l’amministrazione TrumpUn’altra figura cruciale all’interno dell’amministrazione Trump abbandona la scena. Leggi anche: Usa, scandali sessuali e uso “allegro” dei fondi: la segretaria del Lavoro Chavez-DeRemer lascia l’amministrazione Trump Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Si dimette la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer, Trump perde un'altra ministra; Usa, Trump fa fuori un’altra ministra: si dimette la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer; Il Segretario al Lavoro degli Stati Uniti si dimette in seguito a un'indagine per cattiva condotta; Usa: Trump perde pezzi, fuori la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer. Usa, Trump perde un'altra ministra: lascia la segretaria al LavoroIl presidente americano perde un'altra ministra. Infatti dopo Kristi Noem e Pam Bondi, anche Lori Chavez-DeRemer lascerà infatti il proprio incarico, dopo un mandato segnato da una serie di scandali ... tg24.sky.it Usa, Lori Chavez-DeRemer lascia l'amministrazione Trump(LaPresse) La segretaria del Lavoro Lori Chavez-DeRemer lascerà l'Amministrazione Trump per assumere un incarico nel settore privato. Lo ha annunciato su X il ... lapresse.it Si è dimessa la segretaria al Lavoro degli Stati Uniti Lori Chavez-DeRemer: è la terza ministra a lasciare il governo x.com la Repubblica. . Anche la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer esce dal governo di Trump: si è dimessa dal suo incarico, travolta da una serie di scandali che hanno caratterizzato i suoi 13 mesi di mandato. Tra le accuse nei confronti suoi e dei suoi prin facebook