Usa lascia ministra Lavoro Chavez | è la terza donna silurata da Trump
Lori Chavez-DeRemer si è dimessa dalla carica di ministra del Lavoro, diventando la terza donna dell'amministrazione Trump a lasciare il suo incarico. La sua uscita segue una serie di scandali che hanno coinvolto il suo ruolo, portando a questa decisione. La notizia si aggiunge alle altre dimissioni di donne che, sotto il mandato di Trump, sono state allontanate dall'esecutivo.
(Adnkronos) – Con le dimissioni di Lori Chavez-DeRemer, la ministra del Lavoro travolta da una serie di scandali, sono ormai tre le donne dell'amministrazione Trump messe alla porta dal presidente celebre, nella sua passata vita di star televisiva, per la battuta "You are fired!". Le voci di un'uscita di scena dell'ex deputata dell'Oregon, che era.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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