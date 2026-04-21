Usa lascia ministra Lavoro Chavez | è la terza donna silurata da Trump

Lori Chavez-DeRemer si è dimessa dalla carica di ministra del Lavoro, diventando la terza donna dell'amministrazione Trump a lasciare il suo incarico. La sua uscita segue una serie di scandali che hanno coinvolto il suo ruolo, portando a questa decisione. La notizia si aggiunge alle altre dimissioni di donne che, sotto il mandato di Trump, sono state allontanate dall'esecutivo.