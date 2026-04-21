A Islamabad, capitale del Pakistan, si preparano possibili negoziati tra Stati Uniti e Iran, in programma nelle prossime ore. La tregua tra i due Paesi, iniziata dopo l'inizio del conflitto a fine febbraio, sta per scadere. Restano ancora incerte le modalità di partecipazione di Teheran, che non ha comunicato ufficialmente la sua presenza ai colloqui. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi di questa possibile ripresa dei dialoghi.

Gli occhi del mondo sono puntati tutti su Islamabad, capitale del Pakistan, dove nelle prossime ore potrebbero tenersi un secondo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, in guerra dallo scorso 28 febbraio. L’accordo per il cessate il fuoco, siglato circa due settimane fa, scade domani, mercoledì 22 aprile, ma non c’è ancora la certezza che la delegazione di Teheran si siederà al tavolo delle trattative. Dagli Usa filtrano indiscrezioni secondo cui sarebbe imminente la partenza per il Pakistan del vicepresidente J.D. Vance. I media statali iraniani, invece, hanno smentito le notizie secondo cui i negoziatori della Repubblica islamica sarebbero arrivati a Islamabad.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Usa-Iran, la tregua sta per scadere: mistero sulla partecipazione di Teheran ai negoziati di Islamabad

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