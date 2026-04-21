Usa-Iran il mistero della tregua | quando scade? Le versioni di Trump e Teheran

Le trattative tra Stati Uniti e Iran sono ferme da settimane e il vertice in Pakistan non ha portato a risultati concreti. La tregua, attivata circa due settimane fa, si avvicina alla scadenza senza segnali di rinnovo o di prolungamento. Le versioni fornite dai due paesi differiscono, alimentando il sospetto di una possibile conclusione del cessate il fuoco. La situazione rimane incerta e senza un accordo ufficiale.

(Adnkronos) – I negoziati tra Stati Uniti e Iran non decollano, il vertice in Pakistan è in bilico. E la tregua iniziata due settimane fa sta per scadere. Quando? Non si sa. La deadline è un mistero, visto che date e orari fornite da Washington e Teheran non coincidono. Donald Trump, nel suo diluvio di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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