Iran-Usa Trump e Teheran dicono sì a tregua di 2 settimane | le news in diretta
Il 8 aprile 2026 è iniziata una tregua di due settimane tra gli Stati Uniti e l’Iran. Nei recenti sviluppi, i due paesi hanno comunicato di aver concordato un cessate il fuoco temporaneo. La decisione è stata annunciata pubblicamente e si traduce in un’interruzione delle ostilità sul campo. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti tra le due parti negli ultimi mesi.
(Adnkronos) – Tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. Oggi, 8 aprile 2026, scatta lo stop alla guerra. Donald Trump annuncia il sì al cessate il fuoco, a patto che lo Stretto di Hormuz venga riaperto totalmente. Teheran esulta, affermando che gli Usa hanno accolto in toto il piano in 10 punti presentato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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