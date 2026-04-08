Iran-Usa Trump e Teheran dicono sì a tregua di 2 settimane | le news in diretta

Il 8 aprile 2026 è iniziata una tregua di due settimane tra gli Stati Uniti e l’Iran. Nei recenti sviluppi, i due paesi hanno comunicato di aver concordato un cessate il fuoco temporaneo. La decisione è stata annunciata pubblicamente e si traduce in un’interruzione delle ostilità sul campo. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti tra le due parti negli ultimi mesi.