Usa-Iran giornata chiave per i negoziati Trump | Oggi accordo in Pakistan

Oggi si svolge una giornata decisiva nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con le parti che si avvicinano a un secondo round di incontri a Islamabad, in Pakistan. Le tensioni tra i due paesi sono alte e le discussioni puntano a trovare un accordo per risolvere la crisi in corso. Il governo statunitense ha dichiarato che oggi potrebbe essere raggiunto un accordo.