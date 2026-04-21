Usa-Iran giornata chiave per i negoziati Trump | Oggi accordo in Pakistan

Da periodicodaily.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge una giornata decisiva nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con le parti che si avvicinano a un secondo round di incontri a Islamabad, in Pakistan. Le tensioni tra i due paesi sono alte e le discussioni puntano a trovare un accordo per risolvere la crisi in corso. Il governo statunitense ha dichiarato che oggi potrebbe essere raggiunto un accordo.

(Adnkronos) – Stati Uniti e Iran al bivio. Washington e Teheran Si avvicinano tra le tensioni al secondo round dei negoziati a Islamabad, in Pakistan, per porre fine alla guerra. Donald Trump già scommette sull'accordo, a poche ore dalla fine della tregua che scade formalmente il 21 aprile, ma si dice pronto a "bombardare tutto"..🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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