Via ai negoziati in Pakistan tra Iran e Usa Trump minaccia attacchi senza accordo ma la pressione è su di lui

In Pakistan si sono aperti i negoziati tra Iran e Stati Uniti, con il primo round di colloqui che si è svolto a Islamabad. Il presidente americano ha ribadito due condizioni principali: il divieto del nucleare e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Donald Trump ha anche minacciato azioni militari nel caso non si raggiungano accordi, mentre la pressione internazionale si concentra sulla sua posizione.

A Islamabad, in Pakistan, prende ufficialmente il via il primo round di negoziati tra Iran e Stati Uniti per trovare una soluzione condivisa sulla guerra che sta tuttora infiammando il Medio Oriente. I presupposti non sono affatto incoraggianti, per svariati motivi. Innanzitutto perché gli interessi strategici degli attori coinvolti restano opposti, ma anche perché la decisione di Israele di bombardare a tappeto il Libano ha spinto Teheran a bloccare nuovamente lo Stretto di Hormuz. In questo quadro, Donald Trump appare come il Capo di Stato più sotto pressione di tutti. Le condizioni di Trump all'Iran: no al nucleare e riapertura di... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Via ai negoziati in Pakistan tra Iran e Usa, Trump minaccia attacchi senza accordo ma la pressione è su di lui Iran, la guerra in diretta: al via i negoziati con gli USA in Pakistan. Trump: “Un buon accordo? Nessuna arma nucleare”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: negoziati al via a Islamabad. Leggi anche: Iran, Trump minaccia ma apre ai negoziati: la doppia strategia sullo Stretto di Hormuz Golfo Persico in allerta: Trump minaccia un attacco all’Iran Argomenti più discussi: Guerra Iran-Usa, cosa sapere sui negoziati in Pakistan; Iran, al via i colloqui. La chiave è Hormuz; Negoziato Usa-Iran al via tra le minacce; Guerra in Iran, la diretta | Israele-Libano: nessun cessate il fuoco, ma ok di Netanyahu a negoziati diretti a Washington. Via ai negoziati sulla Groenlandia, resta il nodo della sovranitàBRUXELLES - Una grande vittoria personale del segretario generale Mark Rutte. Alla Nato si respira grande soddisfazione per come l'ex premier olandese sia riuscito a disinnescare Donald Trump, dopo ... ansa.it Collesalvetti, i servizi della Casa di Comunità in via Picchi - facebook.com facebook Incidente in via Serenissima, lacrime per il giovane papà Francesco Viola x.com