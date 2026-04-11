Iran a Islamabad tutto pronto per colloqui Teheran-Washington

A Islamabad, capitale del Pakistan, sono state predisposte le misure di sicurezza per i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Le strade che circondano il ministero degli Interni sono state transennate e sono stati installati posti di blocco lungo le vie principali. L’evento si svolge in un contesto di tensione tra le due nazioni e ha attirato l’attenzione internazionale. Nessun dettaglio sui contenuti delle trattative è stato ancora reso noto.

Tutto pronto a Islamabad, capitale del Pakistan per l’avvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Nella città imponenti le misure di sicurezza con posti di blocco e tutta l’area intorno al ministero degli Interni pakistano transennata. Allestito un centro stampa all’avanguardia per agevolare il lavoro dei giornalisti pakistani e stranieri. Sono stati organizzati servizi navetta per il trasporto dei giornalisti tra il centro stampa e un hotel situato nel principale centro commerciale della città. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, a Islamabad tutto pronto per colloqui Teheran-Washington Guerra in Iran, delegazioni di Washington e Teheran atterrate a Islamabad per i colloqui di pace. Media del regime: “Trattative da domani se Usa accettano nostre precondizioni”La delegazione iraniana a Islamabad, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, incontrerà oggi alle 13 ora locale (le 10 in... Iran-Usa, oggi colloqui in Oman. Washington allerta americani: “Via ora da Teheran”(Adnkronos) – Nel giorno dei colloqui con l'Iran in Oman, con gli Stati Uniti che al momento hanno scelto la via diplomatica per negoziare sul... Iran-US Nuclear Talks Dead | Tehran Says Washington Not Ready For Fair Deal | 12 AM News Headlines Temi più discussi: Iran-USA, l'ombra di Hormuz sui colloqui: Teheran chiude lo stretto; Guerra in Iran, la diretta | Israele-Libano: nessun cessate il fuoco, ma ok di Netanyahu a negoziati diretti a Washington; Libano-Iran, tra Washington e Islamabad si scrive il futuro del Medio Oriente; Guerra Iran-USA, cosa prevede la tregua: differenze tra i 10 punti di Teheran e i 15 di Washington. Iran, a Islamabad tutto pronto per colloqui Teheran-WashingtonTutto pronto a Islamabad, capitale del Pakistan per l'avvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Nella città imponenti le misure di sicurezza con posti di ... lapresse.it Iran, delegazioni di Washington e Teheran a Islamabad per i colloqui di pace. Media del regime: Trattative da domani se Usa accettano nostre precondizioniTeheran pone precondizioni per le trattative con Washington. Le parti sono arrivate in Pakistan per cercare una soluzione diplomatica ... ilfattoquotidiano.it Il fragile cessate il fuoco tra Washington e Teheran vacilla sotto il peso delle restrizioni nello Stretto. Intanto, l'Idf intensifica l'offensiva contro Hezbollah - facebook.com facebook Ieri, a poche ore dall’annuncio del cessate il fuoco tra #Washington e #Teheran, diversi Paesi del Golfo sono stati colpiti da droni e missili iraniani, provocando feriti e danni a infrastrutture energetiche. Nel frattempo, Teheran mantiene anche il controllo totale s x.com