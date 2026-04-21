Usa al via la procedura per i rimborsi dei dazi | 166 miliardi da restituire e 56mila domande Ecco come le aziende possono rifarsi su Trump

È iniziata la procedura per i rimborsi dei dazi doganali imposti durante la presidenza Trump, con una somma totale di circa 166 miliardi di dollari da restituire. Attualmente sono state presentate circa 56.000 richieste da parte di aziende che chiedono il rimborso. La Corte Suprema ha deciso di bloccare le misure, portando così alla riattivazione di questa procedura di restituzione dei fondi.

Centosessantasei miliardi. È questa la cifra complessiva che il governo federale degli Stati Uniti ha incassato dai dazi imposti da Donald Trump e che ora dovrà restituire dopo lo stop della Corte Suprema. A partire da ieri, lunedì 20 aprile, le aziende possono presentare al governo la documentazione per recuperare quanto versato a titolo di imposte illegittime. Secondo il New York Times, sono già più di 3mila le imprese che hanno già fatto causa all’amministrazione Trump nel tentativo di ottenere i rimborsi, con alcuni ricorsi che sono stati depositati ancor prima della sentenza del massimo tribunale americano. Tra le aziende che sono andate a battere cassa a Washington ci sono anche colossi del calibro di FedEx, che si occupa di spedizione, e i supermercati Costco.🔗 Leggi su Open.online

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