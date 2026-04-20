È iniziata la fase operativa della piattaforma statunitense dedicata alla richiesta di rimborsi per 166 miliardi di dollari di dazi considerati illegittimi dalla Corte suprema. Questa iniziativa riguarda i dazi reciproci imposti durante l’amministrazione precedente e rappresenta un passaggio importante per le procedure di rimborso. La piattaforma permette ai soggetti interessati di presentare le richieste ufficiali di rimborso legate a queste imposte.

Entra nella fase operativa il rimborso monstre dei dazi reciproci americani dichiarati illegittimi dalla Corte suprema. Da lunedì 20 aprile è accessibile il portale della U.S. Customs and Border Protection per presentare le richieste. Si mette così in moto una macchina amministrativa che deve restituire fino a 166 miliardi di dollari a oltre 300mila importatori colpiti dalle tariffe introdotte dall’amministrazione di Donald Trump invocando l’ International Emergency Economic Powers Act del 1977. Le Dogane Usa hanno messo a punto una nuova funzionalità nell’ambito del sistema digitale centrale ACE attraverso cui passano tutte le operazioni di importexport (dichiarazioni doganali, pagamenti, controlli, comunicazioni con le autorità).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al via la piattaforma Usa per chiedere il rimborso di 166 miliardi di dazi illegali voluti da Donald Trump

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