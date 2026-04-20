Lunedì 20 aprile 2026, le autorità statunitensi hanno avviato le procedure per erogare rimborsi per un totale di 166 miliardi di dollari a più di 300mila soggetti coinvolti. La somma si riferisce alle tariffe introdotte durante l’amministrazione Trump, che ora vengono annullate o riformulate. La mossa riguarda un intervento massiccio nel settore delle tariffe e delle tariffe doganali.

Lunedì 20 aprile 2026, la macchina burocratica statunitense si mette in moto per restituire una cifra colossale di 166 miliardi di dollari a oltre 300mila soggetti colpiti dalle tariffe imposte dall’amministrazione Trump. Il portale della U.S. Customs and Border Protection è finalmente attivo, segnando l’inizio operativo del rimborso per i dazi dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema, che avevano sfruttato l’International Emergency Economic Powers Act del 1977. Il debutto digitale del sistema Cape e le regole per i rimborsi. L’operazione si affida alla nuova funzionalità Cape, ovvero Consolidated Administration and Processing of Entries, integrata nel sistema digitale centrale ACE che gestisce ogni singola transazione di import ed export, dai pagamenti alle comunicazioni con le autorità doganali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA, via ai rimborsi per 166 miliardi: dazi Trump sotto accusa

La Corte Suprema boccia i dazi di Trump: Cosa è Successo

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