urta ciclista e fugge rischia 8 anni di carcere

A San Lazzaro di Savena, un uomo di 61 anni ha causato la caduta di un ciclista urtandolo durante un sorpasso e poi si è allontanato senza fermarsi. La polizia locale ha denunciato il conducente per fuga e omissione di soccorso, reati che potrebbero comportare una pena fino a otto anni di carcere. L’incidente si è verificato in una zona trafficata, e il ciclista ha riportato lesioni.

Ha urtato un ciclista, a San Lazzaro di Savena, mentre lo stava sorpassando, facendolo cadere a terra e proseguendo la sua corsa come se niente fosse: per questo un 61enne è stato denunciato dalla polizia locale per fuga e omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi all’altezza dell’incrocio tra via Russo e via Zucchi. Un 78enne residente a San Lazzaro di Savena si trovava a bordo della sua bicicletta quando un autocarro lo ha colpito durante una manovra di sorpasso. L’uomo, a causa dell’urto con il veicolo, è caduto rovinosamente a terra e ha riportato diverse ferite che hanno necessitato il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola da parte di un’ambulanza del 118.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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