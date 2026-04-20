Fa cadere un ciclista durante un sorpasso | rischia 8 anni di carcere e il ritiro della patente per 5 anni

Un automobilista ha urtato un ciclista durante un sorpasso in una strada di San Lazzaro di Savena, facendolo cadere a terra senza fermarsi. L’incidente è avvenuto il 20 aprile 2026 e, secondo le accuse, l’automobilista ha proseguito la corsa senza prestare soccorso. Le autorità hanno contestato all’uomo il reato di lesioni personali e omissione di soccorso, prevedendo una pena fino a otto anni di carcere e il ritiro della patente per cinque anni.

San Lazzaro di Savena (Bologna), 20 aprile 2026 – Ha urtato un ciclista mentre lo stava sorpassando, facendolo cadere a terra e proseguendo la sua corsa come se niente fosse. Per questo, un 61enne è stato denunciato dalla Polizia locale di San Lazzaro per fuga e omissione di soccorso. L'uomo è stato adesso rischia l'arresto da sei mesi a otto anni con ritiro e sospensione della patente di guida fino a cinque anni. La dinamica dell’incidente. L'incidente è avvenuto nei giorni scorsi all'altezza dell'incrocio tra via Russo e via Zucchi. Un 78enne residente a San Lazzaro pedalava sulla sua bicicletta quando un autocarro lo ha colpito durante un sorpasso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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