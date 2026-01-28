Il poliziotto rischia 21 anni di carcere È indagato per omicidio volontario

Da laverita.info 28 gen 2026

Questa mattina a Milano l’agente coinvolto nell’episodio che ha portato alla morte di Abderrahim Mansouri è stato ascoltato dal pubblico ministero. L’agente ha spiegato di aver sparato perché aveva paura, dopo aver puntato la pistola. Ora rischia fino a 21 anni di carcere per omicidio volontario. La vicenda tiene col fiato sospeso l’intera città.

A Rogoredo, dicono gli stessi poliziotti che ci lavorano da anni, le dinamiche si ripetono sempre uguali: l’alt, la fuga, la rincorsa, a volte una mano che resta in tasca più del dovuto. È dentro questo schema che si inserisce quanto accaduto lunedì 26 gennaio in via Impastato, a ridosso del boschetto dello spaccio, dove un agente del commissariato Mecenate ha sparato e ucciso il ventottenne Abderrahim Mansouri durante un servizio antidroga. È stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario: rischia da 21 anni all’ergastolo. Con eccesso colposo di legittima difesa rischia, invece, da 2 a 7 anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

