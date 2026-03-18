Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma per possibile presenza di salmonella i lotti a rischio

Un lotto di salame Milano venduto nei supermercati Sigma è stato richiamato in via precauzionale a causa della possibile presenza di salmonella. La decisione riguarda specifici lotti del prodotto e mira a garantire la sicurezza dei consumatori. I supermercati hanno informato i clienti del richiamo e invitano a non consumare il prodotto interessato. Nessun altro prodotto o lotto è coinvolto al momento.

Richiamo di salame Milano dai supermercati Sigma: il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale per un lotto di salame confezionato a marchio Sigma, per la possibile presenza di salmonella. Chi avesse acquistato il prodotto in questione può riconsegnarlo al punto vendita d’acquisto e farsi rimborsare o sostituirlo con un altro articolo. Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma Il lotto a rischio Cosa possono fare i consumatori Cos’è la salmonella e i sintomi della salmonellosi Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma Il 17 marzo 2026 il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo alimentare di un lotto di salame Milano a marchio Sigma venduto nei supermercati Sigma. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma per possibile presenza di salmonella, i lotti a rischio Articoli correlati Supermercati Sigma richiamano Salame Milano affettato per rischio Salmonella: il lotto interessatoIl richiamo è stato predisposto dallo stesso produttore del salame a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile... Pollo richiamato dai supermercati per salmonella, i lotti e la scadenzaI supermercati Tosano hanno annunciato il richiamo di otto lotti di carne avicola a marchio Avicarvil per la sospetta presenza di salmonella.