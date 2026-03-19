Salame Milano contaminato nei supermercati rischio Salmonella | il lotto oggetto di richiamo

Il Ministero della Salute ha annunciato il 17 marzo 2026 un richiamo alimentare per il salame Milano del marchio Sigma. Il provvedimento riguarda un lotto specifico del prodotto, a causa della possibile presenza di Salmonella. La notifica interessa i supermercati dove il prodotto è stato distribuito, invitando i consumatori a non consumarlo e a restituirlo.

Il Ministero della Salute ha pubblicato il 17 marzo 2026 un richiamo alimentare per il salame Milano del marchio Sigma per possibile presenza di Salmonella. L’allerta riguarda un prodotto venduto in confezioni da 100 grammi e interessa un lotto specifico. La raccomandazione per chi dovesse averlo già acquistato è quella di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso o una sostituzione. Il richiamo non riguarda l’intera produzione del marchio Sigma, ma esclusivamente le confezioni appartenenti al lotto indicato nell’avviso. Le altre unità non coinvolte possono quindi essere regolarmente consumate. I richiami microbiologici, come quello per Salmonella, sono tra i più monitorati dalle autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Salame Milano contaminato nei supermercati, rischio Salmonella: il lotto oggetto di richiamo Articoli correlati Supermercati Sigma richiamano Salame Milano affettato per rischio Salmonella: il lotto interessatoIl richiamo è stato predisposto dallo stesso produttore del salame a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile... Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma per possibile presenza di salmonella, i lotti a rischioRichiamo di salame Milano dai supermercati Sigma: il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale per... Una raccolta di contenuti su Salame Milano Argomenti discussi: Salame Milano richiamato dai supermercati per rischio Salmonella: il lotto da non consumare. Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma per possibile presenza di salmonella, i lotti a rischioUn lotto di salame Milano è stato richiamato in via precauzionale dai supermercati Sigma a causa della possibile presenza di salmonella ... virgilio.it Salame richiamato per rischio salmonella, cosa sapere subito: lotti, marchi e prodotti interessatiUn nuovo richiamo alimentare riguarda alcuni lotti di salame di tipo Milano molto diffuso nei supermercati, tolto dal mercato italiano a scopo scopo precauzionale. La decisione è stata presa per prote ... msn.com