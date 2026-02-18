pensionato scomparso ritrovato tra i rovi a un chilometro da casa

Un pensionato scomparso è stato ritrovato tra i rovi a circa un chilometro dalla sua abitazione. La sera di lunedì, l’uomo era stato visto per l’ultima volta alle 20.30 nel cortile di casa sua, poi è sparito nel nulla. Le ricerche si erano concentrate nelle zone circostanti, e il suo ritrovamento ha portato sollievo ai familiari.

L’ultima volta lo avevano visto intorno alle 20.30 di lunedì nel cortile di casa. Poi si era volatilizzato. Sono state ore di apprensione quelle vissute a Zeme per la ricerca di un uomo di 77 anni, affetto da glaucoma e demenza senile e che sembrava letteralmente sparito. A dare l’allarme sono stati i familiari che hanno chiesto l’intervento dei carabinieri e hanno informato dell’accaduto anche il sindaco Massimo Saronni. In pochi minuti i carabinieri hanno avviato le ricerche concentrando l’attenzione su un’area di campagna non lontana da casa. E lì, intorno alle 22, l’anziano è stato ritrovato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

