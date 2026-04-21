È stato ritrovato senza vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di 20 anni scomparso la sera del 18 marzo dopo aver passato la serata con alcuni amici. La notizia è stata confermata dalle forze dell'ordine che hanno trovato il corpo senza vita in una zona poco distante dal luogo dell’ultima vista. La scomparsa ha attirato l’attenzione di molti, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa e il tragico epilogo. Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Vincenzo Iannitti, 20 anni, scomparso la sera del 18 marzo dopo essere uscito con alcuni amici. Da quel momento il giovane non aveva più fatto ritorno a casa e il suo telefono risultava spento, facendo scattare l’allarme dei familiari. Il caso aveva attirato anche l’attenzione della trasmissione “Chi l’ha visto?”, mentre i parenti ipotizzavano che potesse essersi allontanato verso Roma. Una pista che, col tempo, si è rivelata infondata. Il ritrovamento del corpo. Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto lunedì sera in un contesto drammatico: all’interno di un locale interrato di un’abitazione in ristrutturazione a San Castrese, frazione del comune casertano dove viveva con la famiglia.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - E’ stato ritrovato morto Vincenzo Iannitti: il ragazzo scomparso dopo una serata con gli amici

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