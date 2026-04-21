A Milano, quattro giovani sono stati arrestati con l'accusa di aver rapinato un uomo svizzero nei pressi della stazione Centrale. Durante la vicenda, un video mostra un pedinamento di alcuni dei sospettati, mentre uno dei complici è riuscito a scappare. La rapina si è conclusa con il furto di un orologio del valore di circa 40 mila euro. Le forze dell'ordine hanno identificato e fermato tre dei presunti responsabili.

È di quattro persone finite in custodia cautelare in carcere il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. Gli arrestati, tre cittadini egiziani e uno marocchino, sono ritenuti gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso ai danni di un cittadino svizzero. L’episodio si è verificato la sera del 25 gennaio 2026 nei pressi della stazione Centrale di Milano. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata condotta dalla Sezione “Antirapine” della Squadra Mobile di Milano e ha preso avvio dopo la rapina subita da un cittadino svizzero di 34 anni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Uomo rapinato a Milano dell'orologio da 40mila euro, video del pedinamento: tre ladri arrestati e uno in fuga

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