Uomini e Donne | Sebastiano ed Elisabetta lasciano il trono over primo gesto social

Durante la registrazione di una recente puntata di Uomini e Donne, sono stati annunciati i cambiamenti nel cast del trono over. Sebastiano ed Elisabetta hanno deciso di abbandonare il loro percorso nel programma. Dopo la registrazione, entrambi hanno condiviso un messaggio sui social network, segnando il loro primo gesto pubblico dopo aver lasciato il programma. La puntata ha visto anche altri colpi di scena.

Si è appena registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dove sono accaduti numerosi colpi di scena. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni in trasmissione è avvenuto un risvolto clamoroso e improvviso. Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sono tornati al trono over con un'incredibile novità. La dama e il cavaliere si sono seduti al cento dello studio per fare il punto della situazione sui fatti accaduti tra di loro. Alcuni fans infatti avevano fotografato Sebastiano scendere dal traghetto in arrivo all'Isola d'Elba. In quell'occasione, l'uomo era stato avvistato con una pesante valigia e sorridente andare incontro a Elisabetta vestita con un vistoso abito verde.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Uomini e Donne, anticipazioni Sebastiano e Simona lasciano la trasmissione insieme

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