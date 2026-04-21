Nella trasmissione Uomini e Donne, il trono over vede protagonisti Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante. Una recente testimonianza ha portato a nuovi dettagli sulla loro vicenda, suscitando discussioni tra i fan del programma. I due sono al centro di attenzione per gli sviluppi che si sono verificati recentemente, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sui fatti emersi.

I protagonisti del trono over di Uomini e Donne continuano a far discutere, soprattutto se si parla di Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante. Nelle ultime ore sono emersi dettagli e clamorose segnalazioni sulla “coppia” che tirano in ballo anche Simona Cannata, dama con cui Sebastiano aveva deciso di lasciare il programma. Agnese De Pasquale e il nuovo sfogo sulla rottura con Roberto Priolo La conoscenza di Sebastiano Mignosa con Simona Cannata. Dopo la fine della frequentazione con Elisabetta Gigante, Sebastiano Mignosa aveva iniziato a conoscere Simona Cannata. Dalle anticipazioni e dalle segnalazioni, il rapporto tra i due sembrava procedere in modo positivo.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, una testimonianza incastra Sebastiano ed Elisabetta: cosa emerge

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