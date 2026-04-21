Elisabetta Gigante ha ripreso a pubblicare sui social dopo aver concluso la sua esperienza a Uomini e Donne, dove ha partecipato insieme a Sebastiano Mignosa. I due hanno deciso di ufficializzare la loro relazione, dopo aver già avuto una frequentazione in passato che si era interrotta. L’annuncio pubblico segue un periodo di discussioni e speculazioni sulla loro storia, che ora sembra aver trovato una nuova stabilità.

Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa ufficializzano la loro relazione dopo Uomini e Donne. Un epilogo clamoroso per i due protagonisti del trono over, che si erano già frequentati (e lasciati) in passato. Una foto pubblicata dopo la registrazione del 21 aprile 2026 accende il dibattito tra i telespettatori. Ciro Solimeno sta allungando il percorso a U&D? Chi avrebbe scelto La conferma dopo la registrazione. Dopo le nuove registrazioni di Uomini e Donne, arriva una conferma chiara: Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sono una coppia. La notizia si è diffusa rapidamente, alimentando commenti e reazioni tra il pubblico del programma. Età, famiglia e curiosità su Elisabetta Gigante Il post che ufficializza tutto.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Elisabetta Gigante torna sui social dopo l’uscita da Uomini e Donne con Sebastiano Mignosa

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