Uomini e Donne Maria De Filippi rimprovera Ciro Solimeno | ‘Abbassa i toni’ cosa è successo
Maria De Filippi rimprovera Ciro Solimeno durante la registrazione di Uomini e Donne del 10 febbraio. Il tronista si è trovato sotto gli occhi di tutti dopo aver alzato troppo i toni, e la conduttrice ha deciso di intervenire per calmare gli animi. La puntata ha portato tensioni tra i protagonisti, con emozioni forti e colpi di scena tra il trono classico e quello over.
Il tronista nuovamente nel mirino. La registrazione di Uomini e Donne del 10 febbraio ha messo insieme emozioni forti, tensioni e colpi di scena tra trono classico e trono over. La puntata ha visto protagonisti sia i giovani tronisti che i veterani del programma, con Ciro Solimeno al centro delle cronache ma anche dinamiche appassionanti tra i partecipanti del trono over. Ciro Solimeno e Alessia Antonetti: la lite in camerino. Secondo quanto anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni l’esterna tra Ciro Solimeno e Alessia Antonetti si è svolta in camerino e ha rapidamente preso una piega drammatica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
