Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 21 aprile 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 21 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia e Marco dividono ancora lo studio. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over e da Elisabetta. La dama è ancora innamorata di Sebastiano? Una nuova delusione per la dama? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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