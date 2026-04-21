Durante la registrazione del 21 aprile di Uomini e Donne, Ciro ha incontrato due donne in esterna, Elisa e Martina. Le due uscite si sono distinte per caratteristiche diverse, creando un momento di attenzione nel percorso del tronista. Solo una delle due ragazze ha avuto un impatto significativo, suscitando interesse nel protagonista del programma. La puntata ha mostrato come le diverse interazioni influenzano le scelte e le percezioni del tronista.

Nella registrazione del 21 aprile del programma di Maria De Filippi, due esterne molto diverse segnano un punto di svolta nel trono di Ciro: ecco cosa è successo oggi. Oggi, martedì 21 aprile, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre programma condotto da Maria De Filippi, affiancata come sempre dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, Ciro Solimeno, ormai unico protagonista del Trono Classico è stato ancora una volta alle prese con dubbi, emozioni e scelte sempre più decisive. Scontro con Elisa: complicità ma nessun bacio Ciro Solimeno ha deciso di portare in esterna Elisa Leonardi, ma tra i due non sono mancati momenti di tensione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Ciro esce con Elisa e Martina, solo una lo conquista davvero

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