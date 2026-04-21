Uno spettacolo teatrale racconta Luisa Spagnoli

A Perugia, nota come la “Città del Cioccolato”, è iniziato il tour teatrale dedicato a Luisa Spagnoli. Lo spettacolo ripercorre la vita e le imprese di una delle figure più rappresentative nel settore del cioccolato e oltre. La rappresentazione si svolge in una cornice che celebra la tradizione dolciaria della città, offrendo al pubblico un’occasione per conoscere da vicino la storia di questa imprenditrice.

PERUGIA – Non poteva che debuttare nella “Città del Cioccolato“ il tour teatrale dedicato a Luisa Spagnoli, per accendere un nuovo focus su una delle donne più intraprendenti e geniali, nel mondo del cioccolato e non solo. Sabato 25 aprile alle 17 si terrà infatti qui la prima tappa di “Luisa fu Sargentini Spagnoli“, titolo dello spettacolo-racconto itinerante organizzato in collaborazione con Teatro di Sacco, che ha costruito attorno all’affascinante figura di Luisa Spagnoli una coinvolgente drammaturgia: un percorso tra teatro, città e memoria alla scoperta dei luoghi nel centro storico, legati all’intensa vita di Luisa Spagnoli. Il primo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uno spettacolo teatrale racconta. Luisa Spagnoli Notizie correlate Uno spettacolo teatrale che racconta la strage di PizzolungoAlla Teatro Franco Parenti di Milano, giovedì 2 aprile 2026 alle 21, in Sala Grande, andrà in scena Sangue Nostro, uno spettacolo prodotto da Tangram... Mai visto prima: uno spettacolo di improvvisazione teatraleIl prossimo 7 febbraio si terrà, al piccolo teatro Guascone di Pescara, uno show molto particolare.