Mai visto prima | uno spettacolo di improvvisazione teatrale

Il 7 febbraio al teatro Guascone di Pescara va in scena uno spettacolo innovativo. Si chiama “Mai visto prima” e propone un’idea insolita: mettere in scena “film che non esistono”. Gli attori improvvisano storie inventate sul momento, creando un’esperienza unica e divertente per il pubblico. È un’occasione per vedere qualcosa di originale e scoprire come si può dare vita a un film dal nulla, tutto sul palco.

Il prossimo 7 febbraio si terrà, al piccolo teatro Guascone di Pescara, uno show molto particolare. Si intitola "Mai visto prima" ed è incentrato sulla messa in scena di "film che non esistono". Con Fabrizio Aloisi, Luca Memmo Di Blasio ed Elio Depasquale, sul palco sarà proposto uno spettacolo.

