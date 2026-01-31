Festival Sanremo | per i duetti anche Mannoia Pupo Belen e Tonypitony Tornano sul palco i cosentini Aiello e Brunori Sas Ecco il programma

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, tornano sul palco alcuni grandi nomi della musica italiana. Mannoia, Pupo, Belen e Tonypitony si esibiranno in duetti con altri artisti. Inoltre, i cosentini Aiello e Brunori Sas sono pronti a salire di nuovo sul palco per esibirsi davanti al pubblico. La serata prevede anche l’interpretazione di cover scelte dai partecipanti, tra brani italiani e internazionali, da ascoltare con attenzione.

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, è prevista l’interpretazione ed esecuzione, da parte dei 30 artisti della sezione Campioni, di una cover scelta dal repertorio italiano e internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025. Gli artisti saranno votati dal pubblico tramite televoto, dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio. L’artista più votato sarà dichiarato vincitore della serata delle Cover. Fiorella Mannoia e Brunori Sas, Mario Biondi e Alex Britti, Stadio, Michele Zarrillo e Pupo. Ma anche Belen Rodríguez e Francesca Fagnani, e Tonypitony. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Festival Sanremo: per i duetti anche Mannoia, Pupo, Belen e Tonypitony. Ecco il programma

Questa sera, durante la quarta serata del Festival di Sanremo, vedremo i duetti di grandi artisti come Mannoia, Pupo, Belen e Tonypitony.

Sanremo, da TonyPitony a Belen Rodriguez: i duetti e le cover

Questa sera a Sanremo si svolge la serata dedicata ai duetti e alle cover.

